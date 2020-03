Tutte le puntate di Vite al limite su Real Time: da stasera la stagione 8

Vite al limite è un programma tv della categoria reality giunto ormai all’ottava stagione (titolo originale “600-lb Life”/Vita a 600 libbre). Tratta storie di persone afflitte da gravi problemi di obesità che decidono di dare una svolta alla loro vita cominciando a dimagrire per potersi sottoporre a un intervento. A seguirle c’è il vero protagonista del programma: il dottor Nowsaradan. Attualmente in America è cominciata la stagione 8, che in Italia partirà lunedì 9 marzo.

Vite al limite – Orari e Canale

Vite al limite va in onda in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni lunedì alle 21,10 circa, e in replica al mercoledì e al sabato con le puntate delle precedenti edizioni. Fino alla settima stagione (2019) veniva presentata una singola puntata in prima tv (in contemporanea con gli Usa) seguita eventualmente da repliche. La stagione 8 (2020) è partita l’1 gennaio negli Usa, mentre in Italia la stiamo ancora attendendo.

Vite al limite – Indice Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda. Subito sotto l’indice delle persone di cui ci siamo occupati (in costante aggiornamento e in ordine alfabetico) e che svelano anche il dopo, ovvero che fine hanno fatto i protagonisti dei singoli episodi.

Aaron Washer

Alicia Kirgan

Allen Lewis

Amber Rachdi

Angel Parrish

Angela Gutierrez

Angela Johns (Angie J)

Annjeanette Whaley

Ashley Dunn-Bratcher

Ashley Randall

Ashley Reyes

Benji e David Bolton

Bethany Stout

Bettie Jo Elmore

Brandi e Kandi Dreier

Brandon Scott

Brianna Dias

Brittani Fulfer

Chad Dean

Charity Pierce

Chay Guillory

Christina Phillips

Chuck Turner

Cillas Givens

Cynthia Wells

Destinee LaShaee

Diana Bunch

Donald Shelton

Dottie Perkins

Doug Armstrong

Erica Wall

Gideon Yeakley

Henry Foots

Holly Hager

James Bonner

James Jones

James King

Janine Mueller

Jeanne Covey

Jennifer e Marissa Jess

Joe Wexler

John e Lonnie Hambrick

Julius JT Clark

June McCamey

Justin McSwain

Karina Garcia

Kelly Mason

Kirsten Perez

Lacey Hodder

LaShanta White

Laura Perez

Lee Sutton

Lindsey Witte

Lisa Fleming

Liz Evans

Lupe Samano

Maja Radanovic

Marla McCants

Melissa Morris

Mercedes Cephas

Michael Dominguez

Milla Clark

Nicole Lewis

Nikki Webster

Octavia Gahagans

Olivia Cruz

Paula Jones

Pauline Potter

Penny Saeger

Randy Statum

Rena e Lee (Rena Kiser e Lee Sutton)

Rena Kiser

Renee Biran

Robert Buchel

Robin McKinley e Garrett Rogers

Roshanda Perrio & Family

Sarah Neeley

Schenee Murry-Hawkins

Sean Milliken

Steven Assanti (e il fratello Justin Assanti)

Susan Farmer

Tamy Lyn Murrell

Tanisha Cleveland

Tara Taylor

Teretha Hollis-Neely

Tiffany Barker

Tracey Matthews

Vianey Rodriguez

Zsalynn Whitworth

Vite al limite – Dottore

Chi è il dottor Nowzaradan? Il dottore di Vite al limite (lo vedete nella foto sopra) è il temutissimo dottor Nowzaradan. Il suo nome completo è Younan Nowzaradan ed è nato in Iran l’11 ottobre del 1944. La sua clinica si trova a Houston, ed è la stessa che vediamo immortalata in tv. Negli anni (ma soprattutto dall’epoca dei social) è diventato protagonista di innumerevoli pagine Facebook e di meme.

Vite al limite e poi

Molto successo ha avuto anche lo spin off della trasmissione base “Vite al limite e poi”, che racconta che fine hanno fatto i protagonisti, chi ce l’ha fatta e chi no a mantenere il nuovo peso. Anch’essa va in onda sullo stesso canale a periodi alterni.