Vite al limite su Real Time: la storia di Amber Rachdi

Il giorno 13 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Amber Rachdi. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a uno dei casi più incredibili della storia del programma, con una ragazza che si è letteralmente trasformata rivelando la sua bellezza con una perdita di peso-record.

Vite al limite – Amber Rachdi

Amber, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 23 anni, vive a Troutdale, Oregon, e pesa ben 298 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati eccellenti perdendo ben 121 kg per arrivare a 177 chilogrammi. Ma non è tutto, come vedremo.

Amber Rachdi oggi

Anche dopo la fine del programma Amber ha continuando a dimagrire diventando virale e un punto di riferimento per molti. La foto in cima e quella accanto testimoniano la sua trasformazione in un’icona di bellezza.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Amber Rachdi

L’episodio su Amber Rachdi va in onda in replica venerdì 23 ottobre 2020 alle ore 5,10, sempre su Real Time.