Vite al limite su Real Time: stasera l’epilogo drammatico di Renee Biran

Il giorno 4 giugno 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Renee Biran. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna in grave difficoltà per il peso e che purtroppo dopo lo show vivrà un ulteriore dramma, come vedremo.

Vite al limite – Renee Biran

Renee, la protagonista, ha 53 anni, vive a Valdosta in Georgia, e all’inizio del suo percorso pesa ben 287 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà tuttavia buoni risultati, perdendo 114 kg per arrivare a 173 chilogrammi.

Renee Biran oggi

Come dicevamo, Renee ha avuto un amaro destino. All’inizio del 2019, quando stava recuperando bene, è stata improvvisamente colpita dalla sindrome di Guillain-Barré, rimanendo parzialmente paralizzata. Successivamente ha fatto sapere di avere un po’ recuperato gli arti superiori, mentre dalla vita in già continua a non riuscire a muoversi. Nella foto la vediamo con il Dottor Now dopo la cura.

