Vite al limite su Real Time: la storia di Lindsey Witte

Nel corso del 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) in data ancora da stabilire andrà in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Lindsey Witte. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che fin da giovanissima ha seguito l’esempio del padre con un comportamento alimentare più che inappropriato, e anche per consolarsi della sua sostanziale indifferenza nei suoi confronti. A vent’anni aveva effettuato un primo intervento di chirurgia bariatrica, ma verso i 33 ha ricominciato a prendere peso.

Vite al limite – Lindsey Witte

Lindsey, la protagonista, ha 39 anni, vive a Hills, in Iowa, e all’inizio del suo percorso pesa 293 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà ottimi risultati, perdendo 95 kg per arrivare a 198 chilogrammi.

Lindsey Witte oggi

La foto che vedete accanto ritrae Lindsey durante una partita di football, felice e fiera dei suoi progressi. Esiste anche La foto che vedete accanto ritrae Lindsey durante una partita di football, felice e fiera dei suoi progressi. Esiste anche un gruppo Facebook dedicato alla sua vicenda. Oggi Lindsey è felicemente sposata con Paul, che a sua volta ha dovuto affrontare problemi di alcol e di abitudini alimentari poco virtuose.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.