Vite al limite su Real Time: la storia di John e Lonnie Hambrick

Nel corso del 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) in data ancora da stabilire andrà in onda in prima tv la prima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonisti John e Lonnie Hambrick. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una coppia di fratelli che sono rimasti a lungo separati prima di ritrovarsi in anni recenti. Il motivo è l’omosessualità di Lonnie, svelata durante l’adolescenza e mai accettata dal padre, uno dei motivi per cui fin da giovanissimo si è rifugiato nel cibo.

Vite al limite – John e Lonnie Hambrick

John e Lonnie, i protagonisti, hanno rispettivamente 34 e 35 anni, vivono a Wylie e Halton City, in Texas, e all’inizio del loro percorso pesano 311 e 277 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterranno eccellenti risultati, perdendo 133 e 111 kg per arrivare a 178 e 166 chilogrammi.

John e Lonnie Hambrick oggi

La foto che vedete accanto ritrae John Hambrick oggi con la moglie. Sulla sua pagina Facebook John anche di recente (proprio l'altro ieri, 28 gennaio) ha raccontato dei suoi allenamenti con obiettivo la partecipazione a una gara di corsa di 5 km a giugno. Lonnie invece non ha fornito aggiornamenti e non sappiamo se abbia continuato a mantenere o migliorare il nuovo peso raggiunto.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.