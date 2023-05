Il giorno 11 maggio 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 11 di Vite al limite con protagonista Mark Rutland. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo con una determinazione ferrea, ma che tuttavia non ha voluto affrontare l’operazione bariatrica per “non prendere scorciatoie”. Un caso pressoché unico nella storia del programma.

Vite al limite – Mark Rutland

Mark, il protagonista, ha 42 anni, vive a Orlando, Florida, e all’inizio del suo percorso pesa 324 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà buoni risultati, tenuto conto delle modalità, perdendo 62 kg, per arrivare a 262 chilogrammi.

Mark Rutland oggi

Mark è determinato a perdere tutti i chili solo col duro lavoro in palestra e infatti ha una pagina Instagram completamente dedicata a questo. La sua grinta è ammirevole, e agli esercizi aggiunge una buona dita, lunghe passeggiate e anche giri in bici. Ha scelto il percorso più lungo ma vuole dimostrare di potercela fare.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Mark Rutland

Il primo appuntamento con l’episodio su Mark Rutland è previsto con giovedì 11 maggio 2023 alle ore 21.30 sempre su Real Time (canale 31 DTT).