Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Abi Ruiz

Il giorno 16 maggio 2024 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 12 di Vite al limite con protagonista Abi Ruiz. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un caso estremamente difficile, perché il protagonista ha perso l’uso delle gambe dopo un incidente e gli risulta impossibile recarsi di persona in ospedale a Houston. Tuttavia, grazie alla sua vicinanza, verrà comunque ricoverato nella struttura.

Vite al limite – Abi Ruiz

Abi, il protagonista, ha 37 anni, vive a Austin, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 330 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà grandi risultati, scendendo a 183 chilogrammi, per perdere ben 147 kg.

Abi Ruiz oggi che fine ha fatto

Benché Abi non tenga aggiornati i suoi social, sappiamo che il suo percorso è continuato dopo che alla fine dello show tutto sembrava andare per il meglio, avendo perso quasi metà del suo peso iniziale. Serviva tuttavia perdere ulteriori kg per poter effettuare la successiva operazione che avrebbe forse potuto rimetterlo in piedi, e non sappiamo se questo obiettivo sia stato raggiunto, anche se a marzo ha pubblicato una foto di lui in un letto di ospedale.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Abi Ruiz

Il primo appuntamento con l’episodio su Abi Ruiz è previsto per giovedì 16 maggio 2024 alle ore 21.30 su Real Time (canale 31 DTT).