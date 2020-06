Vite al limite e Poi su Real Time: stasera la storia di Dottie Perkins

Il giorno 27 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Dottie Perkins. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a rifugiarsi nel cibo da bambina anche per reagire al pessimo rapporto con la madre. Una volta sposata ha avuto un figlio cui però verrà diagnosticata una paralisi cerebrale. Dottie soprattutto nella fase iniziale rifiuta la dieta del Dottor Now ma presto dovrà ricredersi.

Vite al limite – Dottie Perkins

Dottie, la protagonista, ha 34 anni, vive a Oxford nello stato del Massachusetts, e all’inizio del suo percorso pesa ben 291 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan anche per i motivi di cui sopra otterrà risultati scadenti, perdendo 55 kg per arrivare a 236 chilogrammi.

Dottie Perkins oggi

Poco dopo la fine del programma, la tragica notizia: il figlio 13enne di Dottie muore gettandola nello sconforto. E tuttavia la protagonista della puntata sarà riprendersi dal dolore e tornerà a perdere peso come testimoniato dalla foto recente che vediamo a fianco, risalente allo scorso dicembre 2018.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Dottie Perkins in Vite al limite… e poi

