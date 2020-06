Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Brandi e Kandi Dreier

Il giorno 3 aprile 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagoniste Brandi e Kandi. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di due gemelle che avevano cominciato a mangiare per i problemi di droga dei genitori. La situazione si è poi complicata quando durante il loro percorso il cuore di Kandi si è fermato e ha addirittura rischiato di morire.

Vite al limite – Brandi e Kandi

Brandi e Kandi, le protagoniste, hanno 29 anni, vivono a Vancouver nello stato di Washington, e all’inizio del loro percorso pesano rispettivamente 267 e 274 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterranno grandissimi risultati perdendo più di 100 kg a testa per arrivare a 163 e 174 chilogrammi.

Brandi e Kandi oggi

Come potete vedere dalla foto a fianco le due gemelle oggi sono delle altre persone. Kandi è sopravvissuta al momento più buio ed entrambe sono dimagrite in maniera clamorosa e sembrano solo lontane parenti delle donne ritratte nella foto in cima.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Brandi e Kandi in Vite al limite… e poi

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Brandi e Kandi è previsto con la replica tv di domenica 7 giugno 2020 alle ore 2,50 sempre su Real Time (canale 31 DTT).