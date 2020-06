Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Brianna Dias

Il giorno 4 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Brianne Dias (a volte chiamata anche Brianna). Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre alle difficoltà legate al programma ha dovuto anche affrontare il peggioramento dello stato di salute del marito e pure un avvelenamento alimentare.

Vite al limite – Brianne Dias

Brianne, la protagonista, ha 30 anni, vive a Florence nell’Oregon dove si è trasferita perché la vita è meno cara, e all’inizio del suo percorso pesa ben 335 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà enormi risultati perdendo ben 173 kg per arrivare a 162 chilogrammi.Uno dei più grandi miglioramenti della storia del programma.

Brianne Dias oggi

Non ci sono stati grossi aggiornamenti dopo la fine del programma anche perché il broadcaster girerà molto probabilmente un seguito e ha interesse a mantenere il riserbo sullo stato di salute della protagonista. Non c’è tuttavia motivo di credere che le cose non stiano andando per il meglio dati i successi ottenuti in precedenza.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Brianne Dias

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Brianne Dias è previsto con la replica tv di sabato 6 giugno 2020 alle ore 2,10 sempre su Real Time (canale 31 DTT).