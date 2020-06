Vite al limite su Real Time: stasera la strabiliante trasformazione di Christina Phillips

Nel corso del 2014 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 2 di Vite al limite con protagonista Christina Phillips. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso assolutamente incredibile di una donna che ha perso talmente tanto peso da stabilire il record assoluto del programma, al punto che il Dottor Now ha dovuto metterla in guardia dai pericoli di calare troppo rapidamente.

Vite al limite – Christina Phillips

Christina, la protagonista, ha 22 anni, vive a South Haven nello stato del Missouri, e all’inizio del suo percorso pesa ben 290 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ottimi, perdendo addirittura 113 kg per arrivare a 177 chilogrammi… ma non finisce qui, come vedrete.

Christina Phillips oggi

La foto che vedete qui a sinistra fa paura, e dimostra che davvero Christina ha stabilito record su record. Dopo l’anno di cura ha infatti continuato a dimagrire vertiginosamente fino ad arrivare addirittura a poco più di 70 kg. Questo significa che ha perso circa il 75% del peso corporeo di partenza.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Christina Phillips in Vite al limite… e poi

