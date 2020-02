Vite al limite su Real Time: la storia di Henry Foots

Nel corso del 2013 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 1 di Vite al limite con protagonista Henry Foots. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di un uomo dal carattere gentile, che pur ottenendo ottimi risultati nonostante venga anche lasciato dalla convivente Kirk, andrà poi incontro un destino tragico e inatteso.

Henry, il protagonista, ha 47 anni, vive a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 324 kg. Durante la cura con il dottor Nowsaradan e in seguito otterrà buoni risultati , perdendo complessivamente 193 chili per arrivare al risultato finale di 131 kg prima di scomparire.

L’immagine che vedete ritrae i miglioramenti di Henry prima del tragico incidente d’auto che lo ha visto protagonista. L’autista di bus investirà infatti un Suv mentre era alla guida del suo mezzo, causando anche la morte di una donna. Ricoverato a sua volta morirà poi nel maggio 2013 (l’episodio originariamente era andato in onda nel 2012) ma per cause apparentemente non legate all’incidente.