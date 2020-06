Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Chad Dean

Il giorno 13 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Chad Dean. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte il caso di un uomo che partiva da un peso veramente elevato, ma ha saputo impegnarsi duramente per raggiungere l’obiettivo di una vita migliore.

Vite al limite – Chad Dean

All’inizio del suo percorso Chad, il protagonista, ha 26 anni, vive a Hagerstown nel Maryland e pesa 318 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà enormi risultati perdendo ben 118 kg per arrivare a 200 chilogrammi. Un risultato davvero eccellente.

Chad Dean oggi

Chad ha postato foto recenti che dimostrano la sua capacità di proseguire il percorso tracciato inizialmente con l’operazione di chirurgia bariatrica e poi con l’assunzione di soli liquidi per un po’ prima di riprendere con l’alimentazione solida, ma in modo sano. La foto a fianco dimostra che è tornato persino in sella alla sua amata moto.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Chad Dean in Vite al limite… e poi

