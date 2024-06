Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Charles Bridgeman

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il giorno 6 giugno 2024 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 12 di Vite al limite con protagonista Charles Bridgeman. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso il caso di un uomo davvero refrattario a segu9ire le direttive del programma.

Vite al limite – Charles Bridgeman

Charles, il protagonista, ha 30 anni, vive a Everett, Washington State, e all’inizio del suo percorso pesa ben 307 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsi risultati, scendendo a 274 chilogrammi, per perdere appena 33 kg.

Charles Bridgeman oggi che fine ha fatto

L’episodio si conclude con il protagonista che si rifiuta di trasferirsi a Houston e di conseguenza rinuncia all’operazione bariatrica. Charles, che si trova bene a casa con il fratello Brad che gli fa da badante, ha poi proseguito il suo camino da solo e a quanto pare (anche se non abbiamo foto, quindi dobbiamo fidarci delle sue parole) è arrivato quasi a dimezzare il suo peso.

