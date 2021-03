Il giorno 15 marzo 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Carrie Johnson. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a mangiar fin da giovanissima e si è ritrovata a dover fare fronte anche ad una gravidanza diventando così una ragazza madre. In seguito ha poi avuto una relazione tossica prima di incontrare l’attuale marito Chris, a sua volta sovrappeso e intenzionato a seguire il cammino del dimagrimento.

Vite al limite – Carrie Johnson

Carrie, la protagonista, ha 37 anni, vive a Huntington, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà buoni risultati, perdendo 90 kg per arrivare a 183 chilogrammi. E anche Chris sarà coinvolto nel suo percorso.

Carrie Johnson oggi

La foto che vedete accanto, tratta dai social, ritrae Carrie e Chris lo scorso novembre 2020. Sembra che le cose stiano procedendo tuttora abbastanza bene per loro.

Vite al limite – Streaming

Quando va in onda Carrie Johnson

