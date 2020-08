Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Mercedes Cephas

Il giorno 8 luglio 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la diciottesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Mercedes Cephas. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che nonostante il grande peso ha sfoggiato una grande resistenza al programma, riuscendo a perdere solo pochissimo di ciò che si prefiggeva e precludendosi così l’operazione bariatrica.

Vite al limite – Mercedes Cephas

Mercedes, la protagonista, ha 39 anni, vive a Cincinnati in Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 350 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsissimi risultati, perdendo solo 37 kg per arrivare a 313 chilogrammi. Il suo comportamento non le costerà la sospensione dal programma ma non otterrà molto di più.

Mercedes Cephas oggi

La foto che vedete accanto è recente ma non dice molto. Sappiamo però che dopo i dodici mesi del tutto infruttuosi, Mercedes ha lanciato una campagna di raccolta fondi per permettersi l'operazione. Non pare che stia avendo grosso successo, però.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Mercedes Cephas

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Mercedes Cephas è previsto per domenica 30 agosto 2020 alle ore 1,00, su Real Time (canale 31 DTT).