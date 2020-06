Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Tommy Johnson

Lunedì 22 giugno 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la decima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Tommy Johnson. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che oltre a dover risolvere i suoi problemi molto gravi di peso, ha anche una relazione con una donna, Amanda, attratta in modo quasi morboso verso le persone sovrappeso, al punto da far sorgere il dubbio che ne faciliti l’obesità, e su questo indagheranno gli psicologi.

Vite al limite – Tommy Johnson

Tommy, il protagonista, ha 38 anni, vive a Winnsboro, Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa 290 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà buoni risultati, guadagnando circa 99 kg per arrivare a 191 chilogrammi.

Tommy Johnson oggi

Indipendentemente dalla questione psicologica, la relazione con Amanda migliorerà notevolmente con la perdita di peso, permettendo alla fine a Tommy di tornare alla guida della sua automobile e portare la fidanzata fuori a cena. Nella foto a sinistra li vediamo insieme in un autoscatto.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Tommy Johnson

L’episodio su Tommy Johnson va in onda in prima tv lunedì 22 giugno 2020 alle ore 21,20.