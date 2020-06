Vite al limite e Poi su Real Time: stasera la storia di Lupe Samano

Il giorno 11 luglio 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima e quattordicesima puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Lupe Samano (detta Lupita). Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un caso talmente particolare da decidere di dividere la vicenda in due puntate che chiusero di fatto la stagione.

Vite al limite – Lupe Samano

Lupita, la protagonista, ha 39 anni, vive a San Bernardino nello stato di California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 291 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati considerevoli, perdendo ben 136 kg per arrivare a 155 chilogrammi. E questo nonostante i problemi con l’allora fidanzato che le causeranno anche delle ferite dovute all’esigenza sessuale di lui cui lei non saprà dire di no.

Lupe Samano oggi

Come si può vedere dalla foto a fianco, Lupe Samano ora sta bene ed ha un nuovo fidanzato, Andrew, con cui si è messa insieme dopo la fine della storia con il suo ex di cui sopra, avvenuta durante le vicende raccontate dal programma.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Lupe Samano in Vite al limite… e poi

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Lupe Samano è previsto con la replica tv di domenica 21 giugno 2020 alle ore 2,50 sempre su Real Time (canale 31 DTT).