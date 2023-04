Il giorno 20 aprile 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 11 di Vite al limite con protagonista Chris Parsons. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo determinata come nessun altro a perdere peso con le sue sole forzwe, al punto che rifiuterà l’operazione per arrivare al risultato solo con la dieta.

Vite al limite – Chris Parsons

Chris, il protagonista, ha 36 anni, vive a Oklahoma City, Oklahoma, e all’inizio del suo percorso pesa ben 281 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati eccellenti, perdendo ben 116 kg per arrivare a 165 chilogrammi.

Chris Parsons oggi

Fondamentale nel percorso di Chris è stata la sua famiglia che vediamo nella foto accanto (ha anche una figlia). Quando ha deciso di intraprendere la dieta ferrea lo ha fatto per loro, che lo hanno ripagato adottandola a loro volta.

