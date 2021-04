Il giorno 12 aprile 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Kenae Dolphus. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a sprofondare nell’abisso del cibo anche per colmare il vuoto della perdita della madre, senza poi trovare una strada di ritorno. E come vedremo, nemmeno i dottor Now riuscirà a fare più di tanto.

Vite al limite – Kenae Dolphus

Melissa, la protagonista, ha 41 anni, vive a Nacogdoches, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 278 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo 32 kg per arrivare a 246 chilogrammi.

Kenae Dolphus oggi

Kenae perde troppo poco peso per ottenere l'intervento e termina i 12 mesi in condizioni pressoché invariate. Successivamente pur avendo diversi account sui social non ha mai postato immagini diverse da quelle che vediamo qui a sinistra, ovvero di fatto identiche alla sua condizioni di inizio cura.

