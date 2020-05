Vite al limite su Real Time: la storia di Carlton e Shantel Oglesby

Lunedì 1 giugno 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonisti Carlton e Shantel Oglesby. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a due fratelli rifugiatisi nel cibo fin da piccoli a causa del rapporto molesto dei loro genitori (il padre maltrattava la madre e le usava violenza) con la mamma che per compensare tentava di renderli felici col cibo.

Vite al limite – Carlton e Shantel Oglesby

Carlton e Shantel, i protagonisti, hanno rispettivamente 24 e 31 anni, vivono a Columbus, Ohio, e all’inizio del loro percorso pesano 356 e 289 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterranno notevoli risultati, perdendo 110 e 97 kg per arrivare a 246 e 192 chilogrammi.

Carlton e Shantel Oglesby oggi

Nel corso dei soli sei mesi del programma i due fratelli otterranno ottimi risultati nonostante gli iniziali fallimenti, finendo per ottenere l'ok all'intervento. Oggi sembrano proseguire sulla retta via, come dimostra questa loro immagine tratta da Facebook.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Carlton e Shantel Oglesby

