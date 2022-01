Il giorno 31 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Bianca Hayes. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che aveva già tentato un’operazione in precedenza senza però riuscire a rinunciare al cibo e alle vecchie abitudini, e quindi ottenendo zero risultati. Non sarà facile dunque il percorso verso una seconda operazione di perdita di peso.

Vite al limite – Bianca Hayes

Bianca, la protagonista, ha 36 anni, vive a Fayetteville, Tennessee, e all’inizio del suo percorso pesa 274 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo 43 kg per arrivare a 231 chilogrammi. Tuttavia dopo una prima fase fallimentare, alla fine riuscirà ad accedere all’operazione bariatrica, cominciando la sua nuova vita, per la grandissima gioia di suo figlio che scoppierà in un pianto liberatorio.

Bianca Hayes oggi

Bianca ha continuato nel suo percorso, come potete anche vedere dalla recente immagine postata sui social. La sua pagina Facebook viene aggiornata piuttosto di frequente e potete seguirla a questo link

