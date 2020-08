Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Vianey e Allen

Il giorno 22 luglio 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la ventesima e ultima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonisti Vianey Rodriguez e Allen Lewis. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che nonostante il grande peso ha sfoggiato una grande resistenza al programma, riuscendo a perdere solo pochissimo di ciò che si prefiggeva e precludendosi così l’operazione bariatrica.

Vite al limite – Vianey Rodriguez e Allen Lewis

Vianey e Allen, i protagonisti, hanno rispettivamente 35 e 51 anni, vivono a Chicago, nell’Illinois, e all’inizio del loro percorso pesano 269 e 293 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterranno ottimi risultati, perdendo 102 e 123 kg per arrivare a 167 e 170 chilogrammi.

Vianey e Allen oggi

La foto che vedete accanto ritrae la coppia dopo la cura e come vedete ha tutto un altro aspetto. Durante l'operazione bariatrica tra l'altro il cuore di Vianey smette per qualche istante di battere e arriva veramente vicino al decesso. Fortunatamente tutto si conclude per il meglio e oggi la situazione è più tranquilla anche se la strada da fare rimane tanta.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Vianey e Allen

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Vianey e Allen è previsto per domenica 30 agosto 2020 alle ore 4,20, su Real Time (canale 31 DTT).