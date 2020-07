Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Angel Parrish

Il giorno 27 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Angel Parrish. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna il cui crollo ha fatto seguito a una gravidanza all’età di 14 anni e alla costrizione di un aborto voluto anche dalla famiglia.

Vite al limite – Angel Parrish

Angel, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 42 anni, vive a Kerrville, Texas, e pesa ben 258 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati clamorosi perdendo solo 139 kg per arrivare a 119 chilogrammi. Uno dei rarissimi casi in cui un paziente perde più del 50% del suo peso durante l’anno di cura.

Angel Parrish oggi

Al formidabile risultato ottenuto durante la cura ufficiale ha fatto seguito una determinazione quasi maniacale a continuare a dimagrire fino all’esito che vedete ritratto nella foto a sinistra. Sicuramente uno dei casi di maggior successo in assoluto per il Dottor Now!

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Angel Parrish

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Angel Parrish è previsto con la replica tv di venerdì 10 luglio 2020 alle ore 4,10 sempre su Real Time (canale 31 DTT).