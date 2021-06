Il giorno 29 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Tiffany Barker. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che data l’assenza della madre sempre al lavoro, ha reagito alla sua accresciuta responsabilità e all’incapacità del padre di provvedere a una vita sana, rifugiandosi nel cibo. Una volta perso il posto di lavoro in una cucina di un ristorante per via del suo peso le cose sono precipitate.

Vite al limite – Tiffany Barker

Tiffany, la protagonista, ha 33 anni, vive a Marysville nello stato di Washington, e all’inizio del suo percorso pesa ben 305 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati eccezionali, perdendo ben 117 kg per arrivare a 188 chilogrammi.

Tiffany Barker oggi

Come si può vedere dalla foto a fianco, Tiffany Barker ha continuato pervicacemente a seguire il programma incentrato su una dieta povera di carboidrati perdendo chili su chili. Il risultato finale in questo caso è stato davvero sorprendente.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Tiffany Barker

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Tiffany Barker è previsto con la replica tv di domenica 6 giugno 2021 alle ore 1.05 sempre su Real Time (canale 31 DTT).