Il giorno 21 marzo 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Dolly Martinez. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna obesa fin dalla tenera età a causa di un disturbo bipolare e genitori inadatti al ruolo, in particolare il padre drogato. Ciò in seguito la porterà a cercare uomini inaffidabili come il compagno violento Ricky.

Vite al limite – Dolly Martinez

Dolly, la protagonista, ha 35 anni, vive a Fort Worth, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 269 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan perderà soltanto 19 chili per arrivare a 250, al punto che il Dottor Now la escluderà dal programma per la sua scarsa serietà invitandola a tornare quando si fosse decisa. Nel frattempo la figlia di Dolly è affidata alla madre Staci che ne ha ottenuto l’affidamento, e lei fugge spesso di causa alternandosi tra il rapporto con il suo ex Ricky e un altro uomo conosciuto al rifugio per i senzatetto.

Dolly Martinez oggi

Non ci sono indicazioni che Dolly abbia migliorato la sua situazione dopo la conclusione del programma, ma è comunque possibile seguire la sua pagina Instagram che viene continuamente aggiornata con foto sue e della figlia. La trovate a questo link , e quella che vedete a sinistra è una delle sue foto più recenti. Più sotto un'altra foto assieme alla figlia.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Dolly Martinez

Il primo appuntamento con l’episodio su Dolly Martinez è previsto per lunedì 21 marzo 2022 alle ore 21.25 sempre su Real Time (canale 31 DTT).