Il giorno 21 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista James Bedard. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo molto problematico, che oltretutto rifiuta di farsi aiutare dalla compagna Pumpkin non volendo esserle di peso.

Vite al limite – James Bedard

Paul, il protagonista, ha 38 anni, vive a New York, stato di New York, e all’inizio del suo percorso pesa 283 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà di poco, perdendo 54 kg per arrivare a 229 chilogrammi. Il suo percorso nel programma sarà un continuo tira e molla, tra speranze spesso disattese e infrazioni.

James Bedard oggi

Impossibile aggiornare la situazione su un protagonista di tempo dichiaratamente refrattario a tutto ciò che è tecnologico al punto da non possedere un computer. Si può solo sperare che abbia ragione il Dottor Now che a fine episodio si dichiara fiducioso sui suoi ulteriori progressi.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda James Bedard

Il primo appuntamento con l’episodio su James Bedard è previsto per martedì 21 febbraio 2022 alle ore 21.25 sempre su Real Time (canale 31 DTT).