Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Shakyia Jackson

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il giorno 30 maggio 2024 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 12 di Vite al limite con protagonista Shakyia Jackson. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso il caso disperato di una donna poco propensa a intraprendere tuttii sacrifici necessari per migliorare la sua condizione.

Vite al limite – Shakyia Jackson

Shakyia, la protagonista, ha 26 anni, vive a Charlotte, North Carolina, e all’inizio del suo percorso pesa ben 297 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsi risultati, scendendo a 288 chilogrammi, per perdere appena 9 kg.

Shakyia Jackson oggi che fine ha fatto

L’episodio si conclude con la protagonista che non è riuscita a raggiungere nessuno degli obiettivi previsti, scedndo appena una decina di chili. Il Dotto Now si congeda da lei chiedendole di perdere almeno il peso richiesto inizialmente per essere riammessa nel programma.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Shakyia Jackson

Il primo appuntamento con l’episodio su Shakyia Jackson è previsto per giovedì 30 maggio 2024 alle ore 21.20 su Real Time (canale 31 DTT).