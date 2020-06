Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Jennifer e Marissa Jess

Il giorno 11 giugno 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la undicesima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonisti Jennifer e Marissa Jess. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una madre e una figlia che ne hanno passate di tutti i colori: due mariti violenti, violenze sessuali e anche problemi di droga. Ma la storia avrà un lieto fine.

Vite al limite – Jennifer e Marissa Jess

Jennifer e Marissa, le protagoniste, hanno rispettivamente 39 e 42 anni, vivono a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del loro percorso pesano 289 e 260 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati eccellenti, perdendo ben 96 e 105 kg per arrivare a 193 e 155 chilogrammi: un risultato complessivo davvero notevole.

Jennifer e Marissa Jess oggi

Come si può vedere dalla foto a fianco, madre e figlia stanno sempre meglio e hanno letteralmente cambiato vita. Hanno voltato pagina dopo il loro passato difficile e guardano con serenità al futuro.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Jennifer e Marissa Jess

