Il giorno 28 marzo 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Larry Myers. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che pur essendo cresciuto in un ambiente amorevole, ha dovuto fare i conti con la dislessia e con numerosi lutti dei suoi parenti stretti, trovando dunque rifugio nel cibo. Dopo essere dimagrito già una volta, è ricaduto nel suo vizio, e si rivolge per aiuto al Dottor Now.

Vite al limite – Larry Myers

Larry, il protagonista, ha 45 anni, vive a Albany, New York, e all’inizio del suo percorso pesa 294 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan perderà 54 chili per arrivare a 240. Già celebrato cantante di gospel, ormai non riesce neanche più a cantare. La sua perdita di peso dovrebbe preludere all’approvazione per l’intervento ma l’episodio si conclude prima.

Larry Myers oggi

Larry chiude la puntata dichiarando che ormai si reca a camminare al parco due volte al giorno, si sente molto più forte ed è pronto per l'intervento e la sua nuova vita. Tuttavia non sappiamo più niente di lui da quel momento in avanti e non resta che sperare che dia seguito ai suoi propositi.

