Il giorno 27 aprile 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 11 di Vite al limite con protagonista Patrick Macon. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo non seriamente determinato a perdere peso, al punto che dopo sei mesi si vedrà costretto a minacciarlo avendolo trovato addirittura con più chili della volta precedente.

Vite al limite – Patrick Macon

Patrick, il protagonista, ha 42 anni, vive a Columbus, Georgia, e all’inizio del suo percorso pesa ben 298 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan tuttavia perderà 57 kg per arrivare a 241 chilogrammi.

Patrick Macon oggi

Dopo aver trovato ogni tipo di scusa, Patrick riesce ad invertire parzialmente il trend e viene approvato per l’operazione perdendo così una cinquantina di chili. Tuttavia sappiamo che dopo il programma gli è stato diagnosticato un cancro e che ora si trova in una situazione di grande pericolo, che però non condivide sui social.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Patrick Macon

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Patrick Macon è previsto con la prima tv di giovedì 27 aprile 2023 alle ore 21.20 sempre su Real Time (canale 31 DTT).