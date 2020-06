Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Susan Farmer

Il giorno 13 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Susan Farmer. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre a un peso molto elevato ha dovuto fare i conti anche con problemi neurali che le hanno causato il blocco dell’uso delle gambe, anche se poi si è ripresa. Un compito veramente difficilissimo

Vite al limite – Susan Farmer

Susan, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 37 anni, vive a Eddy, Texas, e pesa ben 276 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati strabilianti perdendo ben 122 kg per arrivare a 154 chilogrammi.

Susan Farmer oggi

Come nel caso dell’episodio subito precedente con protagonista Amber, anche Susan ha continuato a dimagrire diventando una bella ragazza e riuscendo a fare molte cose che aveva ormai dimenticato, come comprarsi un paio di jeans nuovi o addirittura montare a cavallo. Qui a fianco vediamo un suo recente primo piano.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Susan Farmer

L’episodio su Susan Farmer va in onda in replica venerdì 12 giugno 2020 alle ore 5,15.