Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Sarah Neeley

Il 25 giugno 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Sarah Neeley. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a rifugiarsi nel cibo già da piccolissima per reagire ai problemi di alcol del padre e ai continui litigi dei genitori, nonostante la sorveglianza alimentare della madre. Quando poi quest’ultima si è risposata, distraendosi un po’ dal problema, la situazione è precipitata.

Vite al limite – Sarah Neeley

Sarah, la protagonista, ha 35 anni, vive a Dayton nello stato dell’Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 291 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati significativi, perdendo ben 113 kg per arrivare a 178 chilogrammi.

Sarah Neeley oggi

Come si può vedere dalla foto a fianco, Sarah Neeley ha compiuto un percorso strabiliante che l’ha portata a diventare bellissima. La foto a fianco è di gennaio 2019, quindi molto recente, ed è stata postata da lei su Instagram.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Sarah Neeley

L’episodio su Sarah Neeley va in onda in prima tv venerdì 19 giugno 2020 alle ore 0,40.