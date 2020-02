Vite al limite su Real Time: la storia di Donald Shelton

Nel corso del 2013 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 1 di Vite al limite con protagonista Donald Shelton. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di un uomo deciso a cambiare vita nonostante i problemi di dipendenza e anche la morte del padre (dallo stesso nome) che interverrà successivamente portando a credere che sia stato proprio lui a non farcela.

Vite al limite – Donald Shelton

Donald, il protagonista, ha 34 anni, vive a Pasadena nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 306 kg. Durante la cura con il dottor Nowsaradan e in seguito otterrà risultati ottimi, perdendo complessivamente 129 chili per arrivare al risultato finale di 177 kg.

Donald Shelton oggi

L’immagine che vedete risale al 2016 e rende evidenti i progressi compiuti. In seguito Donald tornerà a prendere un po’ di peso ma senza tornare ai livelli estremi del 2013.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.