Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Megan Davis

Lunedì 13 luglio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Megan Davis. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che all’età di 6 anni già pesava 90 chili e che non ha fatto che peggiorare anche perché sua mamma la agevolava invece che opporsi.

Vite al limite – Megan Davis

Megan, la protagonista, ha 24 anni, vive a Taylorville, Illinois, e all’inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsi risultati, perdendo solamente 55 kg per arrivare a 218 chilogrammi.

Megan Davis oggi

Il percorso di Megan con il dottor Now è irto di difficoltà. La protagonista proprio non riesce a perdere peso e ad ogni appuntamento registra solo un minimo calo, nell’ordine della decina di chili Questo le renderà impossibile accedere all’operazione bariatrica, anche per via di altri problemi di salute. Alla fine della puntata rimaniamo appesi, senza sapere se e come il programma andrà avanti dopo l’anno canonico.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Megan Davis

Il primo appuntamento con l’episodio su Megan Davis è previsto per lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21,20, su Real Time (canale 31 DTT).