Il giorno 25 ottobre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Chrystal Rollins. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a prendere peso da bambina, convivendo per gran parte con la nonna, e che poi ha avuto relazioni con uomini violenti, uno dei quali (prima della separazione) le ha dato due figlie.

Vite al limite – Chrystal Rollins

Chrystal, la protagonista, ha 39 anni, vive a Spring Valley, California, e all’inizio del suo percorso pesa 277 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà discreti risultati, perdendo 51 kg per arrivare a 226 chilogrammi. Tuttavia il programma di interromperà al nono mese quando complicazioni fisiche impediranno a Chrystal di accedere all’operazione bariatrica, costringendo a rimandare tutto in attesa di risolvere le altre complicanze.

Chrystal Rollins oggi

Fino a poche settimane fa, Chrystal aggiornava la sua pagina Facebook personale con tutti i suoi progressi. Apparentemente aveva migliorato le sue condizioni fino a togliere il respiratore. Il problema fondamentale è permettere ai polmoni di recuperare per riprendere il programma, oltre a continuare a perdere peso. Recentemente però la pagina è stata oscurata e quindi non ci sono più aggiornamenti.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Chrystal Rollins

Il primo appuntamento con l’episodio su Chrystal Rollins è previsto lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 21.20 su Real Time (canale 31 DTT).