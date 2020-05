Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Olivia Cruz

Nel corso del 2014 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 2 di Vite al limite con protagonista Olivia Cruz. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna ormai ridotta a dipendere totalmente dalla sua famiglia e impossibilitata a compiere anche i gesti più semplici senza aiuto.

Vite al limite – Olivia Cruz

Olivia, la protagonista, ha 46 anni, vive a Chicago nello stato dell’Illinois, e all’inizio del suo percorso pesa ben 263 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati eccellenti, perdendo ben 147 kg per arrivare a 116 chilogrammi.

Olivia Cruz oggi

Come si può vedere dalla foto a fianco, Olivia è un’altra persona e grazie alla sua perdita di peso è riuscire anche a coronare il sogno della sua vita di diventare cuoca.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Olivia Cruz

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Olivia Cruz è previsto con la replica tv di domenica 17 maggio 2020 alle ore 2,00 sempre su Real Time (canale 31 DTT).

Olivia Cruz in Vite al limite… e poi

