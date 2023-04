Il giorno 13 aprile 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata (quarta in ordine di trasmissione in Italia) della stagione 11 di Vite al limite con protagonista Stephanie Smith. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre a essere refrattaria a qualunque dieta ha anche vissuto il dramma della morte del padre proprio durante lo show; un dramma anche economico perché si è ritrovata in grandi ristrettezze finanziarie, finendo per essere esclusa dal programma per scarsi risultati.

Vite al limite – Stephanie Smith

Stephanie, la protagonista, ha 36 anni, vive a Anacortes, Washington, e all’inizio del suo percorso pesa 277 kg. Durante i pochi mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati rasenti lo zero, perdendo solo 7 kg per arrivare a 270 chilogrammi.

Stephanie Smith oggi

Stephanie una volta uscita dal programma ha anche chiuso completamente ogni rapporto con il Dottor Now, annunciando che avrebbe continuato il suo percorso da sola e che avrebbe cercato di dimagrire per i suoi due bambini. Tuttavia non ci sono tracce effettive che ciò stia avvenendo.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Stephanie Smith

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Stephanie Smith è previsto con la prima tv di giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21.20 sempre su Real Time (canale 31 DTT).