Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Sean Milliken

Il giorno 18 luglio 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Sean Milliken. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte ad uno dei casi più difficili della sua carriera dato il peso enorme del soggetto: addirittura più di 400 chili, o 900 libbre.

Vite al limite – Sean Milliken

All’inizio del suo percorso Sean, il protagonista, ha 26 anni, vive a Cameron Park in California e pesa 417 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà enormi risultati perdendo ben 166 kg per arrivare a 249 chilogrammi. Un risultato incredibile ma che purtroppo avrà un epilogo tragico, come vedremo.

Sean Milliken oggi

Purtroppo Sean è morto. L’annuncio è stato dato dal padre lo scorso 17 febbraio 2019. La causa della morte di Sean Milliken è stata un’infezione alle vie respiratorie che gli ha causato un arresto cardiaco.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Sean Milliken in Vite al limite… e poi

