Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Lacey Hodder

Il giorno 8 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Lacey Hodder. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna vittima in certo qual modo del pessimo regime alimentare della madre (che vedete con lei nella foto) ma di grande forza caratteriale.

Vite al limite – Lacey Hodder

Lacey, la protagonista, ha 29 anni, vive a Bay City nel Michigan e all’inizio del suo percorso pesa ben 313 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati eccezionali perdendo ben 116 kg per arrivare a 197 chilogrammi. Subito sotto vedete uno spezzone della puntata originale, ovvero il primo colloquio con il dottore.

Lacey Hodder oggi

Come sempre, da contratto i protagonisti devono mantenere il riserbo sul loro stato di salute successivo al programma, ma come potete vedere dalla foto recente postata da Lacey su Facebook, le cose continuano a migliorare e siamo davvero di fronte a un’altra persona rispetto a quella che un tempo pesava quasi 700 libbre.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Lacey Hodder

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Lacey Hodder è previsto con la replica tv di domenica 9 agosto 2020 alle ore 1,05 sempre su Real Time (canale 31 DTT).