Il giorno 22 marzo 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Thederick Barnes. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo dal peso veramente imponente, persino per gli standard del programma (più di 700 libbre). Il protagonista si impegna ma al momento decisivo si troverà di fronte a un ostacolo imprevisto, purtroppo.

Vite al limite – Thederick Barnes

Thederick, il protagonista, ha 32 anni, vive a Gretna, Florida, e all’inizio del suo percorso pesa 335 kg. Durante i 5 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo 57 kg per arrivare a 278 chilogrammi. Tuttavia il dottore decide di approvarlo per l’intervento di by-pass gastrico, senonché gli esami al cuore rivelano che il paziente è a rischio e non può sottoporsi all’operazione. Vene dunque momentaneamente dismesso dal programma.

Thederick Barnes oggi

La foto che vedete accanto, recente e tratta dai social, sembrerebbe indicare un buono stato di forma, anche se non si vede il corpo e dunque può essere fuorviante. Non si sa molto di più delle sue condizioni attuali.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Thederick Barnes

Il primo appuntamento con l’episodio su Thederick Barnes è previsto lunedì 22 marzo 2021 alle ore 21.25 su Real Time (canale 31 DTT).