Vite al limite… e poi su Real Time: stasera la storia di Janine Mueller

Il giorno 9 aprile 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Janine Mueller. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che partiva da un peso davvero elevatissimo e non è riuscita a raggiungere l’obiettivo di farsi operare, e tuttavia non si è data per vinta, come vedremo.

Vite al limite – Janine Mueller

Janine, la protagonista, ha 53 anni, vive a Seattle nello stato di Washington, e all’inizio del suo percorso pesa ben 308 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà tuttavia risultati molto scarsi, perdendo appena 51 kg per arrivare a 257 chilogrammi. Ma non si darà per vinta.

Janine Mueller oggi

La mossa vincente è decidere di trasferirsi permanentemente a Houston, vicino alla clinica del Dottor Now. Pur non riuscendo a calare nel primo anno, infatti, Janine ha probabilmente tratto beneficio dell’assistenza fornita per continuare a calare gradualmente e i risultati li possiamo apprezzare nella foto alla sinistra.

Vite al limite – Streaming

Quando va in onda Janine Mueller

Janine Mueller in Vite al limite… e poi

