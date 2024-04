Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Krystal Stoor

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il giorno 25 aprile 2024 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 12 di Vite al limite con protagonista Krystal Stoor. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso da giovanissima, aggravando la sua situazione quando a 16 anni è rimasta incinta. Durante l’episodio, girato nel 2022, la vediamo che vive con le due figlie Rai e Faith, e il fidanzato Damian Marsden,

Vite al limite – Krystal Stoor

Krystal Stoor oggi che fine ha fatto

Sembrava che tutto procedesse bene, fino al matrimonio con Damian. Tuttavia sappiamo che successivamente i due hanno divorziato. Non è chiaro se continui il suo percorso di dimagrimento; la foto che vedete a lato è di luglio 2023.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Krystal Stoor

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Krystal Stoor è previsto con la prima tv di giovedì 25 aprile 2024 alle ore 21.35 su Real Time (canale 31 DTT).