Il giorno 4 aprile 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Lisa Ebberson. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna afflitta da problemi di obesità fin da giovane, avendo avuto un padre alcolizzato, e arrivando a subire uno stupro all’età di 13 anni.

Vite al limite – Lisa Ebberson

Lisa, la protagonista, ha 51 anni, vive a Fairbury, Nebraska, e all’inizio del suo percorso pesa 289 kg. Durante i pochi mesi della cura con il dottor Nowsaradan perderà soltanto 38 chili per arrivare a 251. Il suo rapporto con il Dottor Now sarà sempre difficile e non arriverà mai a vederlo di persona né ad accedere all’operazione bariatrica. Di fatto la sua partecipazione al programma si conclude dopo soli quattro mesi, anche se all’ottavo avrà un ultimo contatto telefonico col dottore, ma con scarsi risultati.

Lisa Ebberson oggi

La vicenda di Lisa viene complicata anche dall’emergenza Covid e sia lei che il suo convivente Randy contraggono la malattia, al punto che quest’ultimo muore lasciando Lisa nella disperazione. Le ci vorrà ancora più tempo per trovare la forza di riprendere il suo percorso già molto complicato. La vicenda di Lisa viene complicata anche dall’emergenza Covid e sia lei che il suo convivente Randy contraggono la malattia, al punto che quest’ultimo muore lasciando Lisa nella disperazione. Le ci vorrà ancora più tempo per trovare la forza di riprendere il suo percorso già molto complicato.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Lisa Ebberson

Il primo appuntamento con l’episodio su Lisa Ebberson è previsto per lunedì 4 aprile 2022 alle ore 21.25 sempre su Real Time (canale 31 DTT).