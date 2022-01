Il giorno 17 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Nathan Prater. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che ha condiviso il suo problema con la moglie Amber, anch’essa obesa, ma costretta ad aiutarlo e a fare cose che una moglie non vorrebbe sentirsi costretta a fare. Entrambi intraprendono il percorso di dimagrimento.

Vite al limite – Nathan Prater

Nathan, il protagonista, ha 35 anni, vive a Palestine, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 275 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati significativi, perdendo 89 kg per arrivare a 188 chilogrammi. La moglie Amber partendo da un peso più basso riesce ad ottenere l’ok per l’operazione bariatrica che il marito ha invece già effettuato.

Nathan Prater oggi

Nathan continua il suo graduale percorso di dimagrimento con passeggiate costanti che lo portano anche a migliorare il rapporto con la figliastra. Il percorso non è facile, ma i progressi pur lenti sembrano evidenti.

