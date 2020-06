Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Robert Buchel

Il giorno 2 luglio 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Robert Buchel. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che le provate tutte per dimagrire, sperando di coronare il suo sogno di sposare la fidanzata Kathryn. Purtroppo però le cose non finiranno bene, come vedremo.

Vite al limite – Robert Buchel

Robert, il protagonista, ha 41 anni, vive a Forked River in New Jersey, e all’inizio del suo percorso pesa ben 382 kg. Durante gli 8 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà parecchio perdendo ben 154 kg per arrivare a 228 chilogrammi. Un grandissimo miglioramento fino al tragico epilogo.

Robert Buchel oggi è morto

Tutto andava bene dal punto di vista del calo, e Robert grazie anche alla presenza costante della sua compagna Kathryn con cui avevano progettato di sposarsi alla fine del suo percorso, aveva sfoggiato grande determinazione raggiungendo notevoli risultati. Purtroppo all’ottavo mese del programma mentre si trovava all’ospedale è caduto vittima di un infarto proprio mentre stringeva la mano di lei. Nonostante le pronte cure non c’è stato nulla da fare e Robert è deceduto. Un raro caso di morte (ce ne risultano due) durante l’anno di cura con il Dottor Now. Alla fine il broadcaster ha deciso di mandare in onda ugualmente la puntata come monito.

