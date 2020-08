Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Brandon Scott

Il giorno 15 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) andrà in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Brandon Scott. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che per amore della sua donna metterà in campo una forza di volontà eccezionale, nella speranza di perdere i chili necessari per poterla sposare senza essere per lei un peso. E come vedremo arriverà quasi a dimezzare i suoi kg.

Vite al limite – Brandon Scott

Brandon, il protagonista, ha 33 anni, vive a Columbus, Ohio e all’inizio del suo percorso pesa ben 325 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati straordinari perdendo ben 152 kg per arrivare a 173 chilogrammi. Subito sotto vedete uno spezzone della puntata originale, in cui Brandon è al fianco della sua fidanzata.

Brandon Scott oggi

Sono parecchie le foto pubblicate da Brandon sui social, e quasi sempre in compagnia della fidanzata. Le notizie sono tutte positive, e come potete vedere oggi sfoggia una forma invidiabile e non ha più smesso di seguire il suo percorso di rinascita.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Brandon Scott

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Brandon Scott è previsto con la replica tv di domenica 9 agosto 2020 alle ore 2,40 sempre su Real Time (canale 31 DTT).