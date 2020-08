Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Angela Johns (Angie J)

Il giorno 15 luglio 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la diciannovesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Angela Johns, chiamata anche Angie J per distinguerla dalla precedente protagonista Angela Gutierrez. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha opposto ogni resistenza possibile, opponendo una vera e propria barriera fatta di scuse e bugie.

Vite al limite – Angela Johns

Angie J, la protagonista, ha 39 anni, vive a Massillon in Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 291 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati trascurabili, perdendo solo 22 kg per arrivare a 269 chilogrammi. Il suo comportamento le costerà la sospensione dal programma all’ottavo mese.

Angela Johns oggi

La foto che vedete accanto dice poco: è infatti frutto di ritocchi ed è più che probabile che Angie – pur avendo aperto una campagna di fundraising – abbia cambiato rotta di poco nulla.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Angela Johns

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Angela Johns è previsto per domenica 30 agosto 2020 alle ore 2,40, su Real Time (canale 31 DTT).