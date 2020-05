Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Ashley Randall

Nel corso del 2013 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 1 di Vite al limite con protagonista Ashley Randall. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna che ha reagito rifugiandosi nel cibo a un tentativo di violenza sessuale subito in giovane età, finché finalmente non ha deciso di reagire.

Vite al limite – Ashley Randall

Ashley, la protagonista, ha 24 anni, vive a Killeen nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 280 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ottimi, e anche successivamente si comporterà in modo virtuoso arrivando alla soglia dei 100 chili.

Ashley Randall oggi

Anche se l’immagine è un po’ sfuocata, risulta comunque evidente il miglioramento di Ashley che oggi conduce una vita normale e ha recuperato una situazione davvero difficile con comportamenti più sani.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

