Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Angela Gutierrez

Il giorno 17 giugno 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Angela Gutierrez. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna afflitta anche da sclerosi multipla, e che prima di arrivare da lui ha perso la custodia dei suoi figli e ha anche tentato il suicidio.

Vite al limite – Angela Gutierrez

Angela, la protagonista, ha 44 anni, vive a Ross in Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 276 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati scadenti, perdendo quasi nulla al punto che il dottore la definirà una delusione completa arrivando ad espellerla all’ottavo mese del programma.

Angela Gutierrez oggi

La foto che vedete accanto è stata pubblicata sulla sua pagina Facebook, e sembra dimostrare un certo calo nei mesi successivi alla trasmissione tv. Nonostante l'espulsione infatti, qualche tempo tempo Angela ha dichiarato di aver perso 120 libbre (circa 50 chili) per proprio conto. Non un grandissimo risultato, ma meglio che niente.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Angela Gutierrez

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Angela Gutierrez è previsto con la replica tv di domenica 23 agosto 2020 alle ore 2,40 sempre su Real Time (canale 31 DTT).